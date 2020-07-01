Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию

Анастасия Иванова

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.