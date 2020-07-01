Налоговый спецрежим для самозанятых распространился на всю Россию
Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. В этом месяце установить на смартфон приложение «Мой налог» и получить официальный статус самозанятого смогут жители еще 53 субъектов Федерации.
Ранее в эксперименте участвовали только 23 региона, при этом сейчас, по данным ФНС, в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек. Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность.
Следует отметить, что размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.