Налоговый спецрежим для самозанятых распространился на всю Россию

Лидия Мартынова

Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. В этом месяце установить на смартфон приложение «Мой налог» и получить официальный статус самозанятого смогут жители еще 53 субъектов Федерации.

«Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту», — пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ранее в эксперименте участвовали только 23 региона, при этом сейчас, по данным ФНС, в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек. Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность.

«Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 130 рублей, — напомнили в ФНС. — Он будет прибавлен к существующему вычету в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировавшиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату первых налогов».

Следует отметить, что размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.