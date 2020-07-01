Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ

Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ

Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ

Генеральная прокуратура России уволила заместителя начальника управления Игоря Мыльникова, который устроил скандал с полицейскими, и напал на стражей правопорядка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается», — сообщил источник.

Ранее в интернете появилось видео. Сотрудника генеральной прокуратуры полицейские остановили по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Мыльников в фамильярном общении с полицейскими предлагает им «загуглить», кто он такой. Стражи порядка при этом напоминают ему, что их трогать нельзя, но в какой-то момент Мыльников бьет одного из них по ноге, начинается потасовка.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Сербии распалась оппозиционная коалиция, призывавшая к бойкоту выборов
В Сербии распалась оппозиционная коалиция, призывавшая к бойкоту
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ
Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам стулья и телефоны
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам стулья и телефоны
Посольство России в США рассказало о призывах «свести счеты с русскими»
Посольство России в США рассказало о призывах «свести счеты с
Миру предсказали десятки миллионов безработных к концу года
Миру предсказали десятки миллионов безработных к концу года
СМИ: Удастся ли сохранить культурный бренд Казахстана — реальное двуязычие?
СМИ: Удастся ли сохранить культурный бренд Казахстана — реальное
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку
России пообещали взлет цен на ювелирные изделия
России пообещали взлет цен на ювелирные изделия
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Канье Уэст поделился новой песней
Канье Уэст поделился новой песней
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой

Еще по теме

В Москве задержали еще одного человека по делу о "массовых беспорядках"
В Подмосковье выходцы из Средней Азии напали на пост ГИБДД
Полицейские в Сент-Луисе ранили 14-летнего афроамериканца
СК: в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве задержан еще один фигурант