Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ

Анастасия Иванова

Генеральная прокуратура России уволила заместителя начальника управления Игоря Мыльникова, который устроил скандал с полицейскими, и напал на стражей правопорядка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается», — сообщил источник.

Ранее в интернете появилось видео. Сотрудника генеральной прокуратуры полицейские остановили по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Мыльников в фамильярном общении с полицейскими предлагает им «загуглить», кто он такой. Стражи порядка при этом напоминают ему, что их трогать нельзя, но в какой-то момент Мыльников бьет одного из них по ноге, начинается потасовка.