Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет

Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет

Карма человека — это воображаемые весы, на которых с одной стороны лежат плохие поступки, а на другой — добрые и хорошие. Наш тест поможет вам определить, насколько чиста ваша карма.

Многие интересуются, почему так важно анализировать состояние своей кармы. Дело в том, что она формирует нашу дальнейшую судьбу. Если вы поступали плохо, то вас могут ожидать неприятности в обозримом будущем. Следование простым истинам Будды поможет вам научиться контролировать свою жизнь и судьбу.

Вопросы для теста

Тест состоит из нескольких простых вопросов. Вам потребуются ручка и лист бумаги, чтобы записать все буквы своих ответов. После того, как вы ответите на все вопросы, вам необходимо будет подсчитать, каких вариантов ответа больше всего, а потом просто посмотреть на расшифровку вашего результата.

Вопрос № 1: как часто вам приходится общаться с людьми, которые вам не нравятся?

а) таких нет в моем окружении; 
б) время от времени появляются;
в) очень часто или почти всегда.

Вопрос № 2: как часто вы помогаете окружающим?

а) стараюсь помогать всем и всегда;
б) помогаю по мере возможности, если есть время;
в) мне это незачем, у меня и своих проблем по горло.

Вопрос № 3: помогает ли вам интуиция?

а) да, постоянно на нее опираюсь, крайне редко подводит;
б) редко слушаю сердце, но иногда оно мне помогает;
в) предпочитаю полагаться на разум, потому что предчувствие меня всегда обманывает.

Вопрос № 4: бывает ли так, что проблемы уходят из вашей жизни сами по себе?

а) да, часто я переживаю без причины, а многие проблемы решаются сами;
б) только если происходит что-то действительно плохое;
в) мне приходится постоянно прикладывать максимум усилий, чтобы справляться с бедой.

Вопрос № 5: часто ли у вас возникают конфликты с незнакомыми людьми?

а) нет, никогда такого не бывает; 
б) редко или время от времени приходится ругаться с кем-то;
в) постоянно с кем-то что-то не могу поделить.

Вопрос № 6: у вас больше друзей или врагов?

а) больше друзей;
б) примерно поровну;
в) больше врагов.

Вопрос № 7: как вы относитесь к сплетням?

а) крайне негативно;
б) спокойно, ведь все друг друга обсуждают;
в) люблю поговорить о ком-то другом.

Вопрос № 8: можете ли вы себя назвать злопамятным человеком?

а) нет, я не могу долго злиться, часто всех прощаю, хоть потом и нередко жалею;
б) зла не держу, но со многими разрываю отношения, если меня обижают;
в) стараюсь мстить обидчикам и долго прощаю за обиды.

Вопрос № 9: как часто вы встаете по утрам с плохим настроением?

а) почти никогда;
б) время от времени, если предстоит тяжелый день;
в) очень часто.

Вопрос № 10: можете ли вы назвать себя удачливым человеком?

а) да, мне часто везет;
б) часто везет в самые нужные моменты;
в) нет, мне постоянно не везет.

Вопрос № 11: хотели бы вы изменить свою жизнь?

а) нет, меня все устраивает;
б) некоторые аспекты я бы с радостью поменял/поменяла;
в) да, очень хочется другую жизнь, потому что эта полностью не устраивает.

Расшифровка ответов

Больше всего ответов «А»: ваша карма чиста. Конечно, могут быть какие-то ошибки в вашей жизни, которые могли очернить ее, но в целом она в полном порядке. Это значит, что вы сами вольны выбирать свои жизненные пути, а Вселенная всегда поможет вам на вашем пути к счастью. Продолжайте совершать добрые поступки и будьте добры к окружающим, чтобы все оставалось в полном порядке и дальше.

Больше всего ответов «Б»: ваша карма балансирует на грани. Именно поэтому в вашей жизни, скорее всего, происходит много хорошего, но временами это перекрывается внезапными проблемами, ссорами, бедами. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам быть внимательнее к своей жизни и стараться совершать больше добрых поступков, дабы сместить чашу весов в сторону света. Кардинальных изменений не требуется. Также полезно будет пользоваться сильными заговорами на счастье и удачу.

Больше всего ответов «В»: ваша карма не в самом лучшем состоянии. Чаша зла перевешивает чашу добра, поэтому в вашей жизни много негатива и проблем, которые затмевают собой все позитивные аспекты. Эксперты рекомендуют вам полностью пересмотреть свои ценности и взгляды, постараться совершать больше добрых поступков. Нужно помнить, что у вас есть все шансы стать счастливее, если вы начнете транслировать в мир больше позитива.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России
Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России
Германия назвала правильным завершение строительства «Северный поток-2»
Германия назвала правильным завершение строительства «Северный
Названа причина смерти актера Виктора Проскурина
Названа причина смерти актера Виктора Проскурина
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет
Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет
Поправки в Конституцию России нужны и Южной Осетии — Бибилов
Поправки в Конституцию России нужны и Южной Осетии — Бибилов
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей
Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
Жизнь после карантина — истории из первых уст: "Маникюр стал для меня символом возвращения к привычной жизни"
Жизнь после карантина — истории из первых уст: "Маникюр стал для меня
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Специфика требований к курсовым и контрольным работам

Топ на сегодня

От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения

Еще по теме

Законы кармы, которые работают одинаково для всех
Как самостоятельно очистить карму: 3 способа
Нумерология и кармический узел: какая опасность вам грозит по дате рождения
Алена Водонаева верит в карму