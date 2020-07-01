Насколько чиста ваша карма: простой тест-расчет

Вадим Карасев

Карма человека — это воображаемые весы, на которых с одной стороны лежат плохие поступки, а на другой — добрые и хорошие. Наш тест поможет вам определить, насколько чиста ваша карма.

Многие интересуются, почему так важно анализировать состояние своей кармы. Дело в том, что она формирует нашу дальнейшую судьбу. Если вы поступали плохо, то вас могут ожидать неприятности в обозримом будущем. Следование простым истинам Будды поможет вам научиться контролировать свою жизнь и судьбу.

Вопросы для теста

Тест состоит из нескольких простых вопросов. Вам потребуются ручка и лист бумаги, чтобы записать все буквы своих ответов. После того, как вы ответите на все вопросы, вам необходимо будет подсчитать, каких вариантов ответа больше всего, а потом просто посмотреть на расшифровку вашего результата.

Вопрос № 1: как часто вам приходится общаться с людьми, которые вам не нравятся?

а) таких нет в моем окружении;

б) время от времени появляются;

в) очень часто или почти всегда.

Вопрос № 2: как часто вы помогаете окружающим?

а) стараюсь помогать всем и всегда;

б) помогаю по мере возможности, если есть время;

в) мне это незачем, у меня и своих проблем по горло.

Вопрос № 3: помогает ли вам интуиция?

а) да, постоянно на нее опираюсь, крайне редко подводит;

б) редко слушаю сердце, но иногда оно мне помогает;

в) предпочитаю полагаться на разум, потому что предчувствие меня всегда обманывает.

Вопрос № 4: бывает ли так, что проблемы уходят из вашей жизни сами по себе?

а) да, часто я переживаю без причины, а многие проблемы решаются сами;

б) только если происходит что-то действительно плохое;

в) мне приходится постоянно прикладывать максимум усилий, чтобы справляться с бедой.

Вопрос № 5: часто ли у вас возникают конфликты с незнакомыми людьми?

а) нет, никогда такого не бывает;

б) редко или время от времени приходится ругаться с кем-то;

в) постоянно с кем-то что-то не могу поделить.

Вопрос № 6: у вас больше друзей или врагов?

а) больше друзей;

б) примерно поровну;

в) больше врагов.

Вопрос № 7: как вы относитесь к сплетням?

а) крайне негативно;

б) спокойно, ведь все друг друга обсуждают;

в) люблю поговорить о ком-то другом.

Вопрос № 8: можете ли вы себя назвать злопамятным человеком?

а) нет, я не могу долго злиться, часто всех прощаю, хоть потом и нередко жалею;

б) зла не держу, но со многими разрываю отношения, если меня обижают;

в) стараюсь мстить обидчикам и долго прощаю за обиды.

Вопрос № 9: как часто вы встаете по утрам с плохим настроением?

а) почти никогда;

б) время от времени, если предстоит тяжелый день;

в) очень часто.

Вопрос № 10: можете ли вы назвать себя удачливым человеком?

а) да, мне часто везет;

б) часто везет в самые нужные моменты;

в) нет, мне постоянно не везет.

Вопрос № 11: хотели бы вы изменить свою жизнь?

а) нет, меня все устраивает;

б) некоторые аспекты я бы с радостью поменял/поменяла;

в) да, очень хочется другую жизнь, потому что эта полностью не устраивает.

Расшифровка ответов

Больше всего ответов «А»: ваша карма чиста. Конечно, могут быть какие-то ошибки в вашей жизни, которые могли очернить ее, но в целом она в полном порядке. Это значит, что вы сами вольны выбирать свои жизненные пути, а Вселенная всегда поможет вам на вашем пути к счастью. Продолжайте совершать добрые поступки и будьте добры к окружающим, чтобы все оставалось в полном порядке и дальше.

Больше всего ответов «Б»: ваша карма балансирует на грани. Именно поэтому в вашей жизни, скорее всего, происходит много хорошего, но временами это перекрывается внезапными проблемами, ссорами, бедами. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам быть внимательнее к своей жизни и стараться совершать больше добрых поступков, дабы сместить чашу весов в сторону света. Кардинальных изменений не требуется. Также полезно будет пользоваться сильными заговорами на счастье и удачу.

Больше всего ответов «В»: ваша карма не в самом лучшем состоянии. Чаша зла перевешивает чашу добра, поэтому в вашей жизни много негатива и проблем, которые затмевают собой все позитивные аспекты. Эксперты рекомендуют вам полностью пересмотреть свои ценности и взгляды, постараться совершать больше добрых поступков. Нужно помнить, что у вас есть все шансы стать счастливее, если вы начнете транслировать в мир больше позитива.