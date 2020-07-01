Названа причина серьезного раскола в НАТО

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Противоречия между США и Турцией из-за российских зенитных ракетных комплексов С-400 ведут к серьезному расколу в НАТО. Об этом RT рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По его словам, если один из членов альянса начинает пользоваться оружием, произведенным и стоящим на вооружении государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы, это может привести к серьезным проблемам. При этом Турция является одним из сильнейших в военном плане государств НАТО, что усложняет ситуацию.

Таким образом специалист прокомментировал инициативу сенатора США Джона Тьюна, который предложил американскому правительству выкупить у Турции российские ЗРК. Политолог уверен, что данная мера не поможет решить проблему на корню, так как российские С-400 как были лучше и привлекательнее, чем аналоги, так и останутся таковыми.

Ранее издание Defense News сообщило, что США хотят выкупить у Турции российские ЗРК С-400, что позволит Анкаре принять участие в программе создания американских истребителей F-35. По их информации, соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.