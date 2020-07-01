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Неизвестный с гранатой ограбил банк в Ростове на миллион рублей

Неизвестный с гранатой ограбил банк в Ростове на миллион рублей

1 июля в Ростове-на-Дону мужчина вошел отделение Сбербанка на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве и, угрожая гранатой, потребовал отдать деньги. О происшествии сообщает Donnews.ru со ссылкой на телеграм-канал «Чё по Ростову».

Все произошло среди бела дня – примерно в 11.00. Очевидцы отметили, что преступник был одет в голубую рубашку. В случае невыполнения его требований, он пригрозил взорвать отделение банка. Предположительно, его добычей стало около миллиона в рублях и валюта.

Пресс-служба областного ГУ МВД подтвердила факт ограбления. В полиции сообщили, что по данному происшествию проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность подозреваемого. Объявлен план «Квадрат». Сумму похищенного в полиции не назвали.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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