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"Ноги как у Пугачевой уже": изменившаяся Ксения Бородина разочаровала поклонников

"Ноги как у Пугачевой уже": изменившаяся Ксения Бородина разочаровала поклонников

Ноги 37-летней Ксении Бородиной неприятно удивили ее поклонников. Многие из них заподозрили, что звезда "Дома-2" начала стареть.

Накануне Ксения Бородина вернулась из отпуска, который провела на море. Звезда похвасталась загаром, выложив фото со съемок нового выпуска "Дома-2". 

"Мамасита на работе", - подписала Ксения Бородина снимок, на котором она позирует в мини-шортах.

Пользователи сети обратили внимание на ноги Ксении Бородиной. Многие посчитали, что они очень странно выглядят - некоторые даже спутали их с брюками. 

Некоторые подписчики решили, что звезда "Дома-2" неумолимо стареет, и даже сравнили ее с Примадонной российской эстрады.

"Это ноги такие или брюки под шортами ?", "Ноги как будто от куклы напарафиненой приделали, не живые какие-то", "Ноги выдают, стареет мамасита", "Ноги как у Пугачевой уже", "Че с ногой?))))) на шелковую штанину похожа", "Ноги как будто резиновые", - пишут пользователи сети.

Звезду "Дома-2" заподозрили также в использовании фотошопа, рассмотрев на снимке "поплывшие" линии.

"Что с ногами? Не кажется что с фотошопом перебор", "Видно же, что фотошоп! Белая полоска из прямой стала кривой", "Ногу зачем удлинила", "Вы очень классная... Но зачем много фильтра", - отмечают поклонники.

Однако сама Ксения Бородина резко ответила своим разоблачителям. "Мне кажется, все, кто пишет эти гадости, - у вас с головой перебор. Там нет ни грамма фотошопа!" - написала телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее Ксения Бородина раскрыла, почему пожаловалась на измены мужа.

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По материалам: uposters.ru

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