Новый вид паука, напоминающего Джокера, назвали в честь Хоакина Феникса

Алексей Вольцев

Новый вид паука из семейства эрезидов (от лат. Eresidae), который обнаружили в Иране, ученые назвали в честь актера Хоакина Феникса, сообщает Livescience.

По информации издания, красно-белая окраска на спине насекомого напомнила исследователям жуткий грим злодея Джокера (Артур Флек) из одноименного фильма Тодда Филлипса 2019 года, в котором играл Феникс. Из-за этой особенности пауку присвоили имя Loureedia phoenixi (род Loureedia, к которому принадлежит новый вид, получил такое название в честь рок-музыканта Лу Рида. – Прим.ред.)

Как отмечают ученые, чтобы как следует разглядеть этих членистоногих, без увеличительных приборов не обойтись – длина их тела составляет всего около восьми миллиметров и покрыто крошечными волосками. За это их еще называют "бархатными" пауками.

Арахнолог Алиреза Замани утверждает, что они особенно интересны для исследователей еще из-за того, что создают гнезда с другими представителями этого вида, а после вместе заботятся о потомстве.

Замани подчеркнул, что найти Loureedia непросто: "Эти пауки проводят большую часть своей жизни под землей. Самцы выбираются из своих нор на поверхность в брачный период. Как правило, он длится всего несколько недель – с конца октября до середины ноября".