Нужно ли менять уход за кожей при беременности: отвечают эксперты

Вадим Карасев

Во время беременности с кожей могут происходить разные изменения: она может стать чрезмерно сухой, очень чувствительной, в некоторых случаях появляется меланодермия (коричневые пятна) или кистозные прыщи. Все это из-за гормонов. Вместе с экспертами разбираемся, как ухаживать за кожей в этот особый период.

Кожа во время беременности меняется под воздействием гормонов, в частности из-за повышения уровня эстрогена и прогестерона. Как за ней правильно ухаживать, мы поговорили с экспертами.

Что в первую очередь необходимо исключить?

Есть много косметических ингредиентов, которые могут напрямую влиять на здоровье плода,

— говорит доктор медицинских наук Денди Энгельман из Нью-Йорка.





Она советует пациентам обращать внимание на формальдегид (он содержится в средствах для выпрямления волос, лаках для ногтей и клее для накладных ресниц), гексагидрат хлорида алюминия (содержится в некоторых в антиперспирантах) и DHA (есть в автозагарах). Парабенов, искусственных ароматизаторов, лауретсульфата натрия тоже быть в бьюти-продуктах не должно.

Эксперты советуют не использовать средства, направленные на лечение акне: как правило, все они содержат ретиноиды, которые противопоказаны при беременности. В любом случае о своем положении необходимо сообщить врачу-дерматологу.

Также стоит внимательно изучить состав уходовой косметики: не содержится ли в ней ретинол, салициловая кислота или витамин А. Конечно, концентрация этих веществ в кремах ничтожно мала, чтобы оказать негативное влияние на плод, но все-таки рекомендуется отказаться от них во время беременности.





Другие распространенные ингредиенты, которых следует избегать, — это бензоилпероксид и гидрохинон.

Я бы не рекомендовала прибегать к косметическим процедурам, вызывающим болезненные реакции, — советует Юлия Галлямова, д. м. н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования".

Косметика, которую вы выбираете, должна решать эти специфические проблемы и быть безопасной для вас и вашего ребенка. Средства по уходу за лицом и телом не должны содержать красителей, высоких концентраций биостимуляторов, жестких консервантов и отдушек, эмбрионотоксичных компонентов, — говорит София Бигвава, главный врач клиники Bellefontaine.





Также стоит повременить с солярием, лучше загорать под естественным солнцем в "правильные часы", используя фотозащиту.

Любителям пилингов я бы тоже посоветовала на время беременности от них отказаться, и здесь вопрос не о вредности, а о тех нарушениях пигментации, которые возникают во время беременности. Всем хорошо известна "маска беременных": проходит после родов, и специально ее убирать во время беременности не стоит, так как можно вызвать обратную реакцию, — добавляет эксперт.

А что насчет процедур?

Часто у беременных возникают микротравмы, которые хуже заживают, могут воспаляться и даже образовывать рубцы. Поэтому все процедуры должны быть максимально щадящими, — говорит Нина Антипова, врач — акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi.

— Эпиляция. Лазерную лучше отложить: она может привести к гиперпигментации из-за особенностей протекания беременности, а безопасность ее для плода не доказана.

Альтернатива: разовые щадящие процедуры — бритье или воск.

— Пилинги, серьезно воздействующие на кожу, — глубокий и срединный. По сути, это химический ожог, значительно повреждающий кожу, что вредно для беременных.

Альтернатива: поверхностные — молочный (с помощью молочной кислоты) или гликолевый — пилинги. Салициловый — с осторожностью.

— Ботокс и другие препараты на основе ботулотоксина. Эксперты объясняют, что нет никаких клинических данных, свидетельствующих, что использование ботокса небезопасно во время беременности или кормления грудью, но разумно не вводить токсин женщинам в положении. Такое же правило действует с филлерами. Ведь при любом медицинском вмешательстве всегда существует риск.

Любителям баночного массажа, аппаратных методов лечения целлюлита на время стоит отказаться от процедур. Нельзя использовать большинство кислот, химические солнцезащитные средства, делать микронидлинг и лазерную эпиляцию.

Что касается маникюра и педикюра, здесь никаких ограничений нет. Просто убедитесь, что в формуле лака для ногтей нет формальдегида, толуола, дибутилфталата (ДБФ), формальдегидной смолы и камфоры.

Как ухаживать за кожей во время беременности?

У беременной женщины кожа всегда более чувствительна, склонна к нарушению пигментации, появлению растяжек, сосудистых звездочек, зуда и шелушения.





С высыпаниями на коже очень эффективно борются сыворотки с антисептическими и противовоспалительными экстрактами гамамелиса, зеленого чая, ромашки. Если вы чувствуете необходимость использования отбеливающего крема, важно помнить, что многие отбеливатели эмбриотоксичны, а значит, могут быть опасны. Выбирайте препараты с осветляющим растительным комплексом, — рекомендует София Бигвава.

С самых первых дней можно заняться профилактикой стрий, так называемых растяжек. Розовые, красные или фиолетовые полосы обычно появляются на груди, бедрах, ягодицах, животе и в любом месте, где повреждены коллагеновые и эластиновые волокна кожи.

Самое главное правило — увлажнение. И это важно не только в плане профилактики стрий (увлажненная кожа более эластичная), но и чтобы избавиться от зуда, который часто возникает из-за сухости кожи. Отдавайте предпочтение натуральным маслам и средствам для тела с легкими текстурами.





Не противоречат уходу и спа-процедуры, но без окклюзионной пленки и прогревания, массаж ручной поверхностный (на ранних сроках можно LPG), на более поздних сроках можно самостоятельно слегка массажировать кожу при нанесении увлажняющего средства (массажная щетка для душа в помощь).

Беременность также может вызвать изменения родинок и сосудистых звездочек, поэтому важно проконсультироваться с дерматологом и пройти обследование кожи.

"Маска беременности"

Эстрогены и прогестерон усиливают работу меланоцитов, поэтому во время беременности может возникнуть пигментация кожи, чаще всего на открытых участках.

Для профилактики необходимо регулярно применять фотозащиту с высоким фактором защиты SPF 50+. Как правило, "маска беременности" исчезает в течение 3—6 месяцев после рождения ребенка. Поэтому активную борьбу с пигментацией во время беременности не проводим,

— говорит Давид Саркисов, врач-дерматовенеролог, косметолог, член EADV.

Хлоазма, или "маска бабочки" — это пигментные пятна, покрывающие область лба, носа, щек и подбородка. Она появляется из-за увеличения выработки меланина в слоях кожи. Женщины с более темной или оливковой кожей чаще страдают от хлоазмы.





Во время беременности у многих появляется гиперпигментация. Хотя некоторым хочется использовать такой ингредиент, как гидрохинон, для подавления образования пигмента, настоятельно рекомендуется этого не делать. Не было проведено никаких исследований, оценивающих его воздействие на плод. Вместо этого отдайте предпочтение средствам с фруктовыми ферментами, которые воздействуют очень мягко.

Нарушение пигментации у беременных женщин вызвано гормональной перестройкой организма. То есть внешние проявления на коже тесно связаны с внутренними глобальными переменами в организме. Поэтому для коррекции нежелательной пигментации в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, — говорит эксперт бренда Edebloom.

Есть общие рекомендации, способные помочь не спровоцировать еще большего усиления пигментации (или наоборот, снижения пигментации, если изначально тон кожи темный).





В период беременности необходимо с большой осторожностью использовать (а в идеале исключить) химические (в том числе кислотные) пилинги, а также скрабы с крупным абразивом. Любое повреждение кожи (даже небольшая царапина от абразива) способно превратиться в пигментное пятно.

Второй шаг — не подвергать кожу чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей. Следующее ограничение также связано с воздействием ультрафиолетового излучения: дело в том, что есть ряд веществ (в том числе входящих в состав косметических средств), являющихся фотосенсибилизаторами, то есть вызывающих повышенную чувствительность кожи к солнечному свету. Итогом такого взаимодействия может стать в том числе нарушение пигментации.

Признанными фотосенсибилизаторами среди косметического сырья являются: ряд эфирных масел, в том числе цитрусовые; ретинол (витамин А) и его производные, натуральные масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, — говорит эксперт бренда Edebloom.

Даже использование парфюма, если он попадает на открытые участки кожи, может вызвать нежелательные реакции, особенно под воздействием солнечных лучей.

Гормональные прыщи

Что касается борьбы с высыпаниями (прыщами), это явление также вызвано гормональной перестройкой. Гормоны вызывают увеличение сальных желез и повышают выработку себума. А избыток себума вместе с отмершими клетками кожи закупоривает поры, создавая благоприятную среду для размножения пропионобактерий (живут в норме на коже), что приводит к воспалительному процессу на коже. Чаще всего они возникают вокруг подбородка и на щеках.





Лучше не применять очищающие средства, содержащие спирт, потому что это может вызвать локальное пересушивание кожи, шелушение (нарушение целостности липидного барьера кожи) и в итоге повреждения и гиперпигментацию. Лучше использовать мягкие очищающие средства, а затем увлажняющие составы и косметические средства, содержащие пребиотики. Они поддерживают естественную микрофлору кожи. Ищите продукты с pH, который соответствует обычному pH-балансу кожи (от 4,0 до 7,0).

Некоторые эксперты советуют использовать продукты, содержащие азелаиновую кислоту. Она помогает значительно уменьшить появление постакне и выровнять тон кожи. Попробуйте 10-процентную суспензию азелаиновой кислоты. Наносить ее нужно один или два раза в день после увлажняющего средства с SPF.

Повышенная чувствительность

Гормональные изменения во время беременности могут повысить чувствительность кожи (не только к солнцу, но к некоторым продуктам, которые раньше использовали).





Эбигейл Джеймс, знаменитый лондонский косметолог и автор книги Love Your Skin, считает, что это способ защиты нашего тела и плода от инфекций и болезней. Как и в случае с прыщами, кожные заболевания, такие как экзема и розацеа, также могут обостряться.

Помимо минеральных SPF широкого спектра, раз в неделю используйте успокаивающую маску без отдушек и парабенов. Убедитесь, что ваше очищающее средство мягкое и не содержит раздражающих веществ.

Покраснения

Во время беременности объем крови может почти удвоиться (вместо 4 000 мл крови в организме циркулирует 5 300—5 500 мл), отсюда и покраснения и сильный румянец. Клер Баррет, эксперт по уходу за кожей мам и малышей марки Bloom and Blossom, говорит, что все дело в крошечных кровеносных сосудах на лице. Жара плюс повышенная чувствительность могут также вызвать розацеа.





Сухая кожа

В то время как у некоторых женщин кожа становится жирной, у других она становится сухой. Здесь нет секретного решения: увлажнять, увлажнять и снова увлажнять. Лучшее время для этого — когда кожа еще теплая и слегка влажная после душа. Большинство средств работают таким же образом, удерживая влагу кожи внутри клеток и ограничивая потерю воды за счет испарения.





Особое внимание стоит уделить красным, зудящим участкам. Не принимайте горячий душ слишком долго и старайтесь не носить одежду из синтетики. Не ставьте обогреватель перед постелью, это также может привести к обострению симптомов экземы. Лучший способ избежать вспышек экземы — в первую очередь поддерживать целостность и уровень увлажнения кожи.