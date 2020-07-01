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NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам за убийства

NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам за убийства

Газета The New York Times опубликовала новый материал, в котором утверждается о наличии «доказательств» причастности России к переводу денег людям, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России).

Это, по мнению авторов, может поддержать утверждение в предыдущей статье о том, что российская разведка предлагала боевикам вознаграждение за убийство американских военных.

В новой статье отмечается, что американские официальные лица «перехватили электронные данные, показывающие крупные финансовые переводы с банковского счета, контролируемого российским военным разведывательным управлением, на счет, связанный с талибами».

При этом источники издания утверждают, что о переводах и обо всей ситуации разведка докладывала главе Белого дома Дональду Трампу в письменном виде еще в конце февраля. Это идет вразрез с утверждениями представителей администрации президента США, что доклада не было, так как не было подтверждений.

Кроме того, газета утверждает, что в Афганистане якобы задержаны несколько бизнесменом, которые «являются частью кольца посредников, действовавших между российским разведывательным управлением, известным как ГРУ, и связанными с „Талибаном“ боевиками».

ИА Newstes напоминает, что в первой статье NYT содержалось утверждение о предлагаемом российской разведкой боевикам вознаграждении за убийство американских и других военных из коалиции. В США и Москве эти утверждения опровергают.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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