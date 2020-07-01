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Объяснено решение не сообщать Трампу о «сговоре» России с талибами

Объяснено решение не сообщать Трампу о «сговоре» России с талибамиРоберт О'БрайенФото: Soe Zeya Tun / Reuters

Решение не сообщать президенту США Дональду Трампу о якобы сговоре России с боевиками, связанными с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан», приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

Он объяснил, что американскому лидеру не доложили о полученных сведениях, так как не были уверены в этой информации. О'Брайен также подчеркнул, что ежедневно поступают тысячи разведданных.

Советник Трампа считает, что преждевременное раскрытие информации может помешать разобраться в ситуации. Он также сообщил, что президенту США доложили о происходящем сразу после публикаций в СМИ.

Ранее Трампа заподозрили в умышленной неосведомленности о «сговоре» России с Талибами. Демократы выразили опасения, что американский лидер больше заинтересован в сохранении связей с Кремлем, чем в защите интересов своей страны. Кроме того, они полагают, что Трамп таким образом преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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