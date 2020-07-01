Обряды на Ивана Купала в 2020 году: ворожим на любовь, богатство и счастье

Вадим Карасев

Совсем скоро начнется самая ожидаемая ночь июля — ночь на Ивана Купала. А значит, самое время обратиться к народной мудрости и узнать, как в 2020 году ворожить на любовь, богатство и счастье.

Иван Купала — самый известный народный праздник. Традиция его справлять жива и по сей день. Сегодня ночь на Ивана Купала — это не только народные гулянья, но и связь времен, а также шанс привлечь в свою жизнь счастье, процветание и любовь. В ночь с 6 на 7 июля принято гадать, ворожить и вопрошать о будущем. Поскольку этот праздник напрямую связан с природой, большинство обрядов проводится на открытом воздухе. Но не возбраняется и домашняя магия.

Обряд привлечения денег и богатства в ночь с 6 на 7 июля

Самая таинственная ночь года — отличное время для проведения обрядов на повышение достатка и привлечение денежной удачи. Есть простой способ призвать успех в делах и обеспечить себе безбедную жизнь.

Перед сном 6 июля пересчитайте все деньги, которые есть в доме — нельзя упускать ни одной монетки. Поэтому внимательно осмотрите все ящики, все кошельки и все копилки. Найденные деньги оставляют на ночь возле постели или под подушкой. Перед сном важно визуализировать свое желание — помечтать о богатстве и представить, как можно распорядиться деньгами. Наутро нужно пересчитать деньги. Самое главное тут — не сбиться со счета. Если ни разу не сбились — деньги хлынут рекой, если сбились пару раз — судьба приготовила испытание, сразу после которого ждет обогащение, а если сбились больше трех раз — придется выяснить причины финансовых проблем. Именно они мешают вам разбогатеть, и продолжат мешать, если вы с ними не расправитесь.

Ворожба на любовь в купальскую ночь

Обряд с цветами для одиноких. Если вы долгое время не можете встретить свою вторую половинку, стоит попытать свое счастье в ночь на Ивана Купала. Обряд очень прост: накануне праздника (за 2-3 дня) или в сам праздник посадите любое растение в горшок, желательно, чтобы это бы какой-нибудь цветок. Можно пересадить уже цветущее растение в другой горшок. Нужно положить в землю записку с такими словами: «Как цветок растет, красотой распускается, так и любовь моя ко мне привлекается». После 7 июля за цветком нужно ухаживать еще 13 дней, а после пересадить где-то за городом (можно на собственной даче).

Прыжок через костер для влюбленных. Если двое влюбленных любят друг друга и хотят укрепить свои чувства, на помощь им придут огонь и вода — две самые сильные стихии. В прошлом возлюбленные, мечтающие состариться вместе, взявшись за руки прыгали через костер, а после бежали в речку. Этот простой обряд объединял души навечно.

Обряд привлечения счастья на Ивана Купала

Чтобы в жизнь пришло счастье и исполнились все заветные желания, попробуйте провести ритуал с белым носовым платочком. Единственное, он должен быть новым — его покупают или шьют специально для этого обряда. Действия следующие:

разожгите купальский костер — во дворе дома, возле реки или в поле;садитесь напротив огня и, вглядываясь в пламя, старайтесь вспомнить все, чего хочется достичь в жизни;вытрите лицо платочком и бросьте его в костер;пока платок горит, приговаривайте: «Откуп плачу, к себе счастье зову. Пусть горе в пламени сгорит, а судьба за все вознаградит».

Важно не только проговорить заветные слова, но и удерживать свои желания в голове — все время, пока горит платок.