Обвинившие Вайнштейна женщины получат миллионы долларов

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Женщины, обвинившие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе, получат суммарную компенсацию в размере 19 миллионов долларов. Об этом в Twitter сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Коре того, жертвы продюсера, которые были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, будут освобождены от этого условия и смогут рассказать свою историю. «После всех преследований, угроз и дискриминации они наконец-то получают некоторое подобие справедливости», — сказала Джеймс.

Выплата должна быть одобрена судами по делам о банкротстве и окружными судами.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказался признать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв.