Очередное нарушение: в МИД рассказали, как отреагируют на запуск оккупантами грузовых поездов в Крым

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Запуск грузового железнодорожного сообщения по так называемому «крымскому мосту» является противоправным, и Украина будет просить Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть вопрос законности строительства этого моста.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя сообщение о запуске 30 июня грузовых поездов через «Керченский мост», пишет Укринформ.

По словам Джапаровой, запуск российской оккупационной администрацией грузового железнодорожного сообщения через так называемый «крымский мост» является противоправным, собственно, как и сам мост является незаконной постройкой.

«Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласие Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства», — подчеркнула она.

«Открытие железнодорожного сообщения через „Керченский мост“ — очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный трибунал, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжения работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия только обостряют спор, о чем будет проинформирован трибунал», — подчеркнула первый заместитель главы МИД Украины.

Джапарова отметила, что на всех этапах противоправного строительства Россией моста украинская сторона обеспечивала надлежащее реагирование. В частности, речь идет о направлении российской стороне нот протеста, распространении соответствующих санкций на юридических и физических лиц, причастных к строительству.

Как отметила Джапарова, свою санкционную политику Украина координировала с международными партнерами. В результате в июле 2019 года Совет ЕС ввел санкции против шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве «Керченского моста». Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в августе 2019 года также обновило списки физических и юридических лиц, которым запрещается посещать Соединенные Штаты и вести бизнес с американскими компаниями или гражданами. Ограничительные меры также предусматривают недопущение попыток уклонения от пребывания в санкционном режиме. В августе 2019 санкции в отношении шести компаний, причастных к строительству «Керченского моста», ввело правительство Великобритании.

Как сообщалось, строительство так называемого «Керченского моста длиной 19 километров от Таманского полуострова Краснодарского края РФ до Крыма, аннексированного Россией, началось в феврале 2016 года. При этом Москва не согласовала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на строительство «Керченского моста», ограничение навигации в проливе и на то обстоятельство, что мост фактически перекрыл доступ крупным судам в Азовское море.

23 декабря 2019 года оккупанты запустили первый рейсовый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, который идет по «крымскому мосту».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что наша страна не намерена требовать от России компенсационных выплат за аннексию Крыма, поскольку это будет означать признание незаконной оккупации, ее легализацию. По его словам, Украина не позволит переводить вопрос в финансовое русло.