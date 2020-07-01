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Оформить усиленную электронную подпись можно будет заочно

Оформить усиленную электронную подпись можно будет заочно

Граждане смогут получить сертификаты ключей проверки усиленных неквалифицированных электронных подписей, не приходя в удостоверяющий центр. Такой закон вступает в силу 1 июля.

Изменения внесены в законы «Об электронной подписи» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Уточняется, что решение об аккредитации центра будет принимать специальная правительственная комиссия.

В законе скорректирован порядок проверки полномочий граждан, использующих электронную подпись в различных информационных системах. Устанавливается, что создание и выдача сертификатов ключей проверки усиленных неквалифицированных электронных подписей может осуществляться без личного присутствия гражданина. В таких случаях сведения будут брать из единой системы идентификации и аутентификации, с которой взаимодействует удостоверяющий центр, выдающий ключи проверки электронных подписей.

Также предполагается создание нового института доверенных третьих сторон. Эти организации будут заниматься проверкой электронных подписей в документах.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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