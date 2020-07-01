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Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США

Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США
Потенциальные новые санкции США заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", заявили журналистам в пресс-службе оператора проекта этого строительства, Nord Stream 2 AG.

"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода", - заявили в компании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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