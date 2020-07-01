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Описаны переживания Харламова из-за троллинга по поводу эротических сцен с Асмус

Описаны переживания Харламова из-за троллинга по поводу эротических сцен с АсмусФото: @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него устроили нападки в сети из-за эротических сцен в фильме «Текст» с его супругой Кристиной Асмус. Об этом в эфире ток-шоу «Просто о сложном» рассказал основатель Comedy Club Артур Джанибекян, выпуск передачи транслировался на платформе «Яндекс.Эфир».

По словам Джанибекяна, он глубоко знаком с этой историей и переживаниями Харламова по этому поводу. «Гарик держался супер-молодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», — сказал он.

Вместе с тем основатель Comedy Club отметил, что нынешние звезды, имеющие миллионы подписчиков в соцсетях, должны отвечать за них, в том числе за хейтеров. «Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании, но в их понимании — это абсолютно нормально. Ну что поделаешь, это жизнь», — заключил Джанибекян.

Телеведущая Ксения Собчак осенью прошлого года говорила, что Харламов был очень расстроен из-за волны нападок на него в связи с откровенными сценами в «Тексте» с участием Асмус. Сам Харламов заявлял, что разделяет реальную жизнь и кино и что гордится своей супругой.

В июне этого года пара объявила о разводе.

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По материалам: lenta.ru

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