Опять F-35: США сделали Турции одолжение, продолжая запугивать санкциями

Лидия Мартынова

Турецкие компании продолжат до 2022 года производство 139 комплектующих для истребителей пятого поколения F-35. Об этом турецкому государственному информагентству Anadolu накануне, 30 июня, сообщила официальный представитель Министерства обороны США Джессика Максвелл. По её словам, контракты по F-35 с компаниями из Турции останутся в силе до конца 2022 года.

«Подписанные соглашения остаются в силе. Участники программы F-35 стремятся избежать ненужных расторжений контрактов, что приведёт к увеличению себестоимости и нарушит систему производства истребителей», — сказала Максвелл.

Представитель Пентагона вместе с тем отметила, что в США продолжают поиски «альтернативных поставщиков» деталей.

Соединённые Штаты в июле 2019 года приостановила партнёрство с Турцией по программе F-35 после закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Однако в Вашингтоне не расторгли контракты с турецкими компаниями по производству деталей для истребителей. Тогда им разрешили продолжить производство в рамках программы F-35 до конца 2020 года, «вплоть до нахождения новых поставщиков».

Турецкие компании ранее производили свыше тысячи деталей для F-35. Анкара обязалась приобрести 100 многоцелевых истребителей пятого поколения и ей были переданы права на первые шесть F-35A. Однако после приостановки партнёрства с ближневосточным союзником по НАТО, американская сторона приняла решение передать первые турецкие F-35A для нужд ВВС США.

Конгресс США в прошлом году пригрозил наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 заморозила на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. «Жестом доброй воли» Анкары в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в апреле текущего года. Официальная Анкара подчёркивает, что все её планы в отношении закупленных у Москвы оборонительных систем остаются в силе и их реализация лишь отложена во времени.

Вашингтон в начале 2020 г. потребовал от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК дальнего действия, указывая на то, что это поставит крест на участии Турции в программе истребителей F-35, и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot.

Ранее председатель Комитета по международным отношениям Сената США республиканец Джеймс Риш предложил поправку, обязывающую Белый дом ввести против Турции ограничительные меры в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Согласно поправке Риша, «в срок не позднее 30 дней со дня вступления данного закона в силу президенту надлежит в соответствии со статьёй 231 CAATSA (§ 9525 раздела 22 Свода законов США) ввести пять или большее число санкций, обозначенных в статье 235 того же закона (§ 9529 раздела 22 Свода законов США), в отношении каждого лица, сознательно участвовавшего в приобретении ЗРК С-400 у Российской Федерации».

Напомним, Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.