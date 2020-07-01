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Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов

Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионовПол УиланФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, пожаловался на то, что в библиотеке СИЗО «Лефортово» нет книг на английском языке. Об этом сообщает RT.

Уилан заявил, что хотел бы читать книги про шпионов, «Шерлока Холмса» и «Пуаро», а также произведения Толстого и Солженицына. Представители СИЗО отметили, что родственники осужденного американца могут прислать ему книги почтой, так как в изоляторе в связи с ослаблением ограничительных мер начат прием посылок для заключенных. Помимо книг американец также попросил предоставить ему возможность звонить родителям и поесть мороженого.

Ранее Уилан объявил, что не будет обжаловать приговор Мосгорсуда, который приговорил его к 16 годам колонии. По данным защиты американца, Москва и Вашингтон готовятся к обмену заключенными, в связи с чем нет смысла обжаловать приговор.

15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Его адвокат Владимир Жеребенков в тот же день рассказал о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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