Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Пассажирам компенсируют стоимость железнодорожных билетов в случае отмены поездки из-за ЧС

Пассажирам компенсируют стоимость железнодорожных билетов в случае отмены поездки из-за ЧС

Пассажирам компенсируют стоимость железнодорожных билетов в случае отмены поездки из-за ЧС

Если поездка на поезде была отменена в связи с введением режима повышенной готовности или ЧС, пассажир сможет воспользоваться купленным билетом в течение года или вернуть его стоимость. Такое постановление правительства вступает в силу 1 июля.

Документ устанавливает особенности исполнения договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или её части. Предусматривается, что если поездка не состоялась по указанным причинам, то пассажир имеет право воспользоваться приобретённым билетом не позднее 12 месяцев после снятия режима повышенной готовности, либо получить компенсацию полной стоимости проезда и провоза багажа.

Пассажирские железнодорожные перевозки в России были ограничены с 30 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В апреле пассажиропоток в поездах дальнего следования в связи с эпидемиологической ситуацией на территории страны снизился на 77%, до 1,8 миллиона человек. С 26 мая РЖД начали возобновлять движение отменённых поездов.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту Лос-Анджелеса
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России
В России завершилось электронное голосование по Конституции
В России завершилось электронное голосование по Конституции
Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки
Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки
По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
В России вводится обязательная маркировка обуви
В России вводится обязательная маркировка обуви
Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции
Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил
В Сербии распалась оппозиционная коалиция, призывавшая к бойкоту выборов
В Сербии распалась оппозиционная коалиция, призывавшая к бойкоту
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ
Напавший на полицейских сотрудник Генпрокуратуры уволен — СМИ

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

В Салехарде 30 декабря введут режим повышенной готовности
Подмосковные власти поддержат закрытые предприятия и ИП
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
В случае введения режима ЧС в России голосования могут быть отложены