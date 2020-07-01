Пассажирам компенсируют стоимость железнодорожных билетов в случае отмены поездки из-за ЧС

Влада Некрасова

Если поездка на поезде была отменена в связи с введением режима повышенной готовности или ЧС, пассажир сможет воспользоваться купленным билетом в течение года или вернуть его стоимость. Такое постановление правительства вступает в силу 1 июля.

Документ устанавливает особенности исполнения договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или её части. Предусматривается, что если поездка не состоялась по указанным причинам, то пассажир имеет право воспользоваться приобретённым билетом не позднее 12 месяцев после снятия режима повышенной готовности, либо получить компенсацию полной стоимости проезда и провоза багажа.

Пассажирские железнодорожные перевозки в России были ограничены с 30 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В апреле пассажиропоток в поездах дальнего следования в связи с эпидемиологической ситуацией на территории страны снизился на 77%, до 1,8 миллиона человек. С 26 мая РЖД начали возобновлять движение отменённых поездов.

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