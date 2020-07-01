Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Переход на рыночные цены газа для населения снова отложили

Переход на рыночные цены газа для населения снова отложили
Кабинет министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа. Постановлением продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа.

Об этом сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина.

Как отметила Буславец, решение принято для "бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО".
По ее словам, при отмене ПСО необходимо определиться с "поставщиком последней надежды", чего до сих пор сделано не было.

Буславец сообщила, что накануне Министерство энергетики решило объявить конкурс на "поставщика последней надежды", который сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт.

"Мы ждем, что до 7 июля будут поданы предложения всех потенциальных поставщиков", - сообщила она.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский флаг
У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский
В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Белоруссия обвиняет Россию в нарушении двухсторонних соглашений
Белоруссия обвиняет Россию в нарушении двухсторонних соглашений
Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы из-за слов об их связи с наркобизнесом
Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы из-за слов об их связи с
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию
Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося
Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и лицемерии
Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и
Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России
Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России

Топ на сегодня

От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения

Еще по теме

Стоимость природного газа: июньское подорожание может быть отменено
Цена на газ для населения не изменится до 1 сентября
Официально: в Украине на 23,5 % выросла цена на газ для населения
Украина начала договариваться о газовом контракте с США