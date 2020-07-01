Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)

Вадим Карасев

44-летняя австралийская певица Sia призналась на шоу Zane Lowe's Apple Music, что стала бабушкой: у одного из ее приемных сыновей (в прошлом году знаменитость усыновила двух 18-летних темнокожих подростков) родились двое малышей.

У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер,— сказала Sia.





Sia

Год назад певица усыновила двух юношей, которые, по ее словам, за свои 18 лет "побывали в 18 разных местах". Оба ее сына проходят программы, помогающие им справиться с прошлыми травмами. Один из них делает успехи и уже готов прекратить терапию, а вот за младшего сына она все еще переживает.Я молюсь, чтобы он справился, потому что мне для избавления от последствий собственных травм потребовалось много времени. С травмой можно справиться, когда у тебя спокойная и безопасная жизнь. Так что я просто стараюсь сделать для детей все, что в моих силах,— рассказала певица.





По ее словам, приемные сыновья помогли ей лучше понять проблемы темнокожих людей. Мне стыдно. Стыдно, что мне потребовалось усыновить двух темнокожих ребят, чтобы по-настоящему понять, через что они проходят каждый день. Два темнокожих сына помогли мне увидеть, как много "белых привилегий" у меня было,— призналась она.

Sia также отметила, что почти ушла из музыкальной индустрии, посвящает работе вполовину меньше времени, чем раньше.



