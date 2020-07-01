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Пэрис Джексон совершила каминг-аут и рассказала о своей сексуальности

Пэрис Джексон совершила каминг-аут и рассказала о своей сексуальности

22-летняя Пэрис Джексон впервые рассказала о своей сексуальной ориентации в документальном сериале Unfiltered. Девушка вспомнила своего отца Майкла Джексона, повлиявшего на ее становление, поделилась мечтой реализоваться в музыке, как он, и описала свои отношения с нынешним бойфрендом Габриэлем Гленном, с которым у нее творческий союз.

С Габриэлем Пэрис встречается последние два года. По ее словам, до романа с ним она не смела называть себя музыкантом, а сейчас они вместе, в составе фолк-группы The Soundflowers, записали ее дебютную песню.Она говорила мне: "Когда я тебе надоем, ты просто скажи мне об этом, и я уйду без обид". Я сказал ей, что не хочу, чтобы она уходила. Хотел быть рядом с ней каждый день и каждую ночь,— рассказал Гленн о Пэрис.


Пэрис Джексон и Габриэль Гленн

Несмотря на взаимопонимание с нынешним бойфрендом, Пэрис Джексон призналась в сериале, что не ожидала, что в ее жизни будут такие отношения с мужчиной.Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Могу назвать себя геем, потому что так и есть, наверное. Не считаю себя бисексуалом, так как встречалась не только с мужчинами и женщинами. Все это не имеет отношения к тому, что у человека в штанах, Важна его личность,— сказала Пэрис.


Говоря о своей сексуальности, Пэрис вспомнила отца. По ее словам, он первый заметил ее интерес к женщинам и подтолкнул ее. Мой отец быстро сообразил, что происходит. Думаю, он почувствовал некую энергию. Он дразнил меня так же, как дразнил моих братьев. Если я слишком пристально рассматривала женщин в глянцевых журналах, он говорил: "О, у тебя есть подружка". Мне было 8 или 9 лет,— сказала она.


После смерти отца Пэрис переехала к своей бабушке Кэтрин Джексон, которая, как и другие родственники, не приветствовала гомосексуальные отношения. Пэрис рассказала, что нашла поддержку в лице брата Принца, вступившего в Альянс геев и гетеросексуалов.

Пэрис Джексон с братом Принцем
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По материалам: spletnik.ru

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