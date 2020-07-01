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По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал

По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
. По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" Салли Руни снимут сериал на Hulu, сообщает USA Today.

"Разговоры с друзьями" молодой ирландской писательницы, которую пресса называет "Сэлинджером для миллениалов", вышли в 2017 году.

Действие разворачивается в Дублине. "Две студентки колледжа неожиданно завязывают отношения с супружеской парой, в результате возникают любовные треугольники, которые меняют жизнь героев", — говорится в описании на стриминговом сервисе.


Вышедшая в апреле на Hulu экранизация "Нормальных людей" Салли Руни получила положительные отзывы зрителей и критиков.


Дата выхода нового проекта пока не сообщается.

Однако уже известно, что над ним будут работать создатели "Нормальных людей": режиссер Ленни Абрахамсон и сценарист Элис Бирч.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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