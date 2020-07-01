Почему огурцы горчат и что делать, чтобы избежать этого?

Влада Некрасова

Как часто нас разочаровывают наши посадки? Очень часто, и одним из разочарований, являются горькие огурцы. Бывает, чтобы не сделать салат горьким, нужно попробовать каждый огурец. Из 5 горьким может быть один, а могут и все. В чем причина горечи, и как ее избежать. Ведь даже один горький огурчик способен испортить весь салат.

Когда я была маленькая, моя бабушка говорила, что горькие огурцы у ленивой хозяйки, у той, кто поливает редко и рыхлит плохо. Огурцам живется тяжело, вот они и становятся горькими.

Права ли была моя бабушка? Будем разбираться вместе.

Горечь в огурцах появляется, когда повышается в плодах содержание кукурбитацина. Что это такое, это вещество токсическое органическое соединение. Оно появляется в листьях, а если не происходит никаких изменений, то распространяется и на плоды.





А вот приводит к образованию вещества стресс у растения. Оказывается, моя бабушка была права: недостаточный полив, загущенные посадки, бедная почва и многое другое может стать причиной стресса.

Самое интересное, что собрав семена от горьких огурцов, вы впоследствии получите еще один сезон горьких огурцов. Прежде чем собирать семена, попробуйте на вкус огуречный лист. Если почувствуете горчинку, то ищите семена в другом месте.

Кукурбитацин не вреден, скорее наоборот полезен для человека. Он заставляет лучше работать печень, очищает сосуды. Но именно из-за горечи, в прошлые века огурец считался вредным и ядовитым. Его не употребляли в пищу.

При покупке семян внимательно читайте описание сорта, выбирайте те сорта, где написано, что они не содержат горечи. При хорошем уходе, своевременном поливе, вам не придется столкнуться с подобной проблемой.

Еще раз перечислим все причины, из-за чего могут горчить огурцы:

недостаточный полив;большие перепады температуры;загущенность посадок;недостаточное питание;плохой сорт-донор;плохой уход.

Исключив все эти причины, вы получите хороший урожай, вкусных и сладких плодов. Помните о том, что огурцы создания нежные, им нужен хороший уход. Мягкая, удобренная почва, влага, так как они состоят почти из одной воды.