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Поправки в Конституцию России нужны и Южной Осетии — Бибилов

Поправки в Конституцию России нужны и Южной Осетии — Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Глава государства проголосовал в своей резиденции в Дзау, куда приехала выездная участковая избирательная комиссия.

Опустив бюллетень в урну, Бибилов заявил, что долг каждого гражданина Российской Федерации — выразить свое мнение, так как поправки в Основной закон РФ помогут в дальнейшем в решении множества проблем.

«Как гражданин России, я должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Хочу подчеркнуть, что поправки, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии», — сказал президент.

Он также отметил, что изменения повлияют на отношение к России как самих граждан РФ, так и всего мира.

«Эти изменения направлены на защиту интересов граждан России, а также связаны с социальной защитой населения и обеспечением безопасности. Более того, они обеспечат превалирование внутренних законов над международными, что поможет в решении вопросов, которые возникают между Южной Осетией и Россией», — сказал глава государства.

Бибилов выразил уверенность в необходимости внесения этих поправок.

«Без сомнения, поправки делают Российскую Федерацию более ответственной в сфере социальной защиты, обеспечения безопасности своего населения и многих других жизненно важных сфер. Поэтому каждый гражданин России, который хочет для своей страны светлого будущего, должен прийти и проголосовать», — заявил он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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