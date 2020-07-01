Посол Белоруссии в РФ высказался о цене на российский газ

Алексей Вольцев

. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко считает, что между белорусской и российской сторонами есть понимание по вопросу выравнивания цен на природный газ.

"Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой (на импортируемый природный газ – ред.), которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения… Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (выравнивание цен на газ – ред.) в 2017 году, будет выполнена", – заявил Семашко, его слова приводит Sputnik Беларусь.

Посол подчеркнул, что белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее газовых договоренностей, в том числе в вопросе ценообразования.

Белтрансгаза" (которая теперь является "дочкой" Газпрома – ред.) одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа".

"Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ", – напомнил Семашко, добавив, что сейчас на границе Белоруссии и России цена на газ в два раза выше той, что в Смоленской области.

"При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве – по сути, методику создания единого рынка", – отметил он.

По его словам, стороны не позднее 1 июля 2019 года должны были пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее – бессрочное соглашение. Также он добавил, что белорусская сторона не раз предлагала разные методики, но "соглашение не состоялось".

Белорусское министерство энергетики направило ранее "Газпрому" послание с предложениями условий поставок газа в 2020 году и ценообразования с 1 января 2021 года. В документе содержится просьба, чтобы дочерняя компания газового холдинга предоставила необходимую при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа, из-за чего, как считают в Минске, у сторон возникли разногласия в переговорах.