Посольство России в США рассказало о призывах «свести счеты с русскими»

Вадим Карасев

Фото: страница посольства России в США в Facebook

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать угрозы, поступившие дипломатам после публикации The New York Times о якобы имевших место тайных переговорах Москвы и экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По словам Антонова, угрозы российским дипломатам поступают уже не впервые. Однако на этот раз они стали серьезной проблемой, так как в социальных сетях появились призывы «свести счеты с русскими». «Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США», — сказал он.

Посол подчеркнул, что негативные эмоции у многих американцев зашкаливают, в частности на фоне сложившейся в стране ситуации. «Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — заключил Антонов.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.