Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии
Сегодня, 14:18 Алексей Вольцев
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по Сирии, трансляцию ведет иранское государственное телевидение.
Конференцию открыл президент Ирана (принимающей стороны) Роухани, сообщив, что из-за коронавируса очный саммит Иран-РФ-Турция пришлось перенести, с начала пандемии в Сирии произошло множество событий, и по этой причине проводится онлайн-встреча.
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По материалам: ria.ru