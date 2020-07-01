Продукты с заменителем молочного жира будут облагаться пониженным НДС

Лидия Мартынова

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира вошли в перечень товаров, которые облагаются НДС по ставке 10% при ввозе и продаже в России. Такое постановление правительства вступает в силу 1 июля.

Список кодов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, утверждён постановлением кабмина от 31 декабря 2004 года. С 1 июля расширили перечень молочных товаров, в отношении которых применяется указанная налоговая льгота. Позиция «Сырные продукты» заменяется на «Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведённые по технологии сыра». Также в список продуктов, на которые начисляется 10-процентный НДС, включены консервы и сухие молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Речь идёт, в том числе, о молочных напитках, коктейлях и киселях.

С 1 июля 2020 года ставка в 10% применяется как при реализации этих товаров на внутреннем рынке, так и при их импорте из-за рубежа.

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