Рабинович раскритиковал высказывание депутата ВРУ о детях «низкого качества»

Вадим Карасев

Члены партии «Слуга народа» уже не соответствуют этому названию, из слуг они превратились в господ, иначе как можно относиться к высказыванию главы комитета Рады по социальной политике Третьяковой о бедных украинских семьях, воспроизводящих на свет детей «низкого качества», приводит РИА Новости мнение депутата ВР, оппозиционера Вадима Рабиновича.

Недавно Третьякова на онлайн-конференции заявила, что людей, не умеющих зарабатывать надо стерилизовать, чтобы те не могли воспроизводить себе подобных «низкокачественных» людей.

Рабинович предложил лишить Третьякову депутатского мандата, поскольку, если она продолжит руководить комитетом и вообще останется в «этом зале» (в Верховной раде), то это станет позором для всего украинского парламента. Тогда люди окончательно убедятся, какие на самом деле ценности разделяют «Слуги народа», добавил политик.

Он назвал слова главы комитета «проявлением фашизма», отметив при этом, подобных проявлений на Украине меньше не стало с приходом к власти Зеленского и его команды. Рабинович напомнил об избиении битами представителя оппозиционной фракции и нападках на других оппозиционеров, не согласных с фашисткой идеологией, которую, по его словам, разделяет центральная власть.

Украинский народ в шоке, а «слуги» молчат, молчит и сам президент. Философия этих людей знакома и понятна: какое дело бывшим рабам, превратившимся в господ, что происходит с их холопами, сказал Рабинович. Он обвинил команду «Зе» в предательстве своих избирателей и всей страны в целом, за которое придется отвечать. И первый этап расплаты настигнет «слуг» на местных выборах, потому что большинство украинцев не приемлют фашизм, заключил политик.