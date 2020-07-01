Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Рабинович раскритиковал высказывание депутата ВРУ о детях «низкого качества»

Рабинович раскритиковал высказывание депутата ВРУ о детях «низкого качества»

Рабинович раскритиковал высказывание депутата ВРУ о детях «низкого качества»

Члены партии «Слуга народа» уже не соответствуют этому названию, из слуг они превратились в господ, иначе как можно относиться к высказыванию главы комитета Рады по социальной политике Третьяковой о бедных украинских семьях, воспроизводящих на свет детей «низкого качества», приводит РИА Новости мнение депутата ВР, оппозиционера Вадима Рабиновича.

Недавно Третьякова на онлайн-конференции заявила, что людей, не умеющих зарабатывать надо стерилизовать, чтобы те не могли воспроизводить себе подобных «низкокачественных» людей.

Рабинович предложил лишить Третьякову депутатского мандата, поскольку, если она продолжит руководить комитетом и вообще останется в «этом зале» (в Верховной раде), то это станет позором для всего украинского парламента. Тогда люди окончательно убедятся, какие на самом деле ценности разделяют «Слуги народа», добавил политик.

Он назвал слова главы комитета «проявлением фашизма», отметив при этом, подобных проявлений на Украине меньше не стало с приходом к власти Зеленского и его команды. Рабинович напомнил об избиении битами представителя оппозиционной фракции и нападках на других оппозиционеров, не согласных с фашисткой идеологией, которую, по его словам, разделяет центральная власть.

Украинский народ в шоке, а «слуги» молчат, молчит и сам президент. Философия этих людей знакома и понятна: какое дело бывшим рабам, превратившимся в господ, что происходит с их холопами, сказал Рабинович. Он обвинил команду «Зе» в предательстве своих избирателей и всей страны в целом, за которое придется отвечать. И первый этап расплаты настигнет «слуг» на местных выборах, потому что большинство украинцев не приемлют фашизм, заключил политик.

# Украина / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевших
Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевших
Очень Большой Телескоп обнаружил пропажу массивной звезды в другой галактике
Очень Большой Телескоп обнаружил пропажу массивной звезды в другой
Модная битва: Сиара против Эмили Кинг
Модная битва: Сиара против Эмили Кинг
Газпром выплатил Польше $1,5 млрд
Газпром выплатил Польше $1,5 млрд
Василиса Володина рассказала, как затмения 2020 года повлияют на Знаки Зодиака
Василиса Володина рассказала, как затмения 2020 года повлияют
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи
В Киеве готовы отложить введение единого электронного билета до 1 января 2021 года
В Киеве готовы отложить введение единого электронного билета до 1
Опять F-35: США сделали Турции одолжение, продолжая запугивать санкциями
Опять F-35: США сделали Турции одолжение, продолжая запугивать
Раскрутка YouTube канала от компании «DoctorSmm» – быстро, дешево и качественно
Раскрутка YouTube канала от компании «DoctorSmm» – быстро, дешево и
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Налоговый спецрежим для самозанятых распространился на всю Россию
Налоговый спецрежим для самозанятых распространился на всю Россию

Топ на сегодня

От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их

Еще по теме

Третьякову не накажут за "детей низкого качества": в "Слуге народа" назвали причину
Украинский депутат Рабинович призывает разогнать Верховную Раду
Вместо главы ГБР Венедиктовой в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Александр Санченко
"Слуги народа" нашли замену оскандалившемуся Яременко