Рабочая группа при кабмине опробует регламент по обеспечению мониторинга распространения COVID-19

Влада Некрасова

Рабочая группа, которая будет создана при правительстве, в течение трёх месяцев опробует регламент работы с моделью данных в рамках мониторинга распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 1 июля.

Документ устанавливает порядок взаимодействия между участниками мониторинга при управлении данными, в том числе при изменении показателей распространения COVID-19. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Аналитическому центру при Правительстве РФ в 5-дневный срок поручается подготовить и представить на рассмотрение Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса предложения по составу межведомственной рабочей группы по управлению данными, необходимыми для обеспечения деятельности этого совета.

В состав рабочей группы войдут уполномоченные представители Минкомсвязи, Минздрава, Роспотребнадзора, Департамента информационных технологий Правительства, а также других заинтересованных органов и организаций. Координационный совет должен будет утвердить в 7-дневный срок состав рабочей группы и положение о ней. Эта рабочая группа в течение трёх месяцев проведёт апробацию Регламента, утверждённого постановлением.

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