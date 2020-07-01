Растим вишню правильно

Анастасия Иванова

Вырастить вишню не так и сложно. Но правила посадки и выращивания соблюдать все же следует. Их не так много, большинство садоводов все это знают, поэтому наше руководство по выращиванию вишни, скорее для тех, кто только начинает облагораживать свой участок.

Самый главный вопрос — когда сажать вишню? В средней полосе это лучше всего делать весной. Примерно в апреле, когда почки на вишне еще не начали набухать. А вот купить деревце лучше всего осенью, так как именно в это время питомники распродают качественный посадочный материал. Чтобы сохранить дерево до весны, найдите на участке тихое место, в котором зимой больше всего снега. Выкопайте длинную ямку, глубиной не менее 40 см, туда уложите вишню, прикопайте. Крона должна быть над землей, по направлению к югу.Расстояние, на котором будут высажены вишни, тоже важно. Если это кустовые сорта, то минимальное расстояние 2,5 метра, а если деревья, то от 3,5 м. Всегда должно быть достаточно места, чтобы воздух свободно циркулировал, чтобы холод не застаивался среди деревьев.Мульчировать почву вокруг вишни желательно. Вишня не очень влаголюбивое растение, но в засуху мульча позволит долго сохранять влагу. Зимой мульча будет оберегать от сильных морозов корни, и, конечно, это защита от сорняков приствольного круга.





Если при посадке вишни земля удобрялась, то первые 2 года подкармливать ее не нужно. А вот на третий год вносим удобрения весной, как только вишня начинает просыпаться, а с четвертого года удобряем и весной и осенью. Подкормки можно давать на протяжении сезона.Поливать вишню обязательно нужно только до того момента, пока она полностью укоренится. Но делать это часто нельзя, так как влага вытеснит воздух из почвы, а он очень необходим корням.Чтобы вишня хорошо плодоносила, а не была декоративным растением, ее нужно обрезать. Основная обрезка проводится весной до того момента, как началось сокодвижение, но если зима была суровой, то после набухания почек, дерево стоит осмотреть еще раз. Может быть, какие-то ветви подмерзли-их тоже следует удалить.Подготовка вишни к зиме проходит так же, как и у других растений. Главное, чтобы у плодового дерева было достаточно нужных элементов. А значит, в начале осени вносим повышенное количество калия и фосфора. Ствол промазываем, белим, чтобы защитить кору от яркого солнца и от зимовки вредителей.

Ухаживайте за своим садом, и результат обязательно будет.