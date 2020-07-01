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Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам стулья и телефоны

Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам стулья и телефоныКристофер НоланФото: Globallookpress.com

Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам использовать телефоны и сидеть на стульях на съемочной площадке. Об этом сообщает Variety.

Издание опубликовало разговор Хью Джекмана и Энн Хэтэуэй — артисты ранее работали с кинематографистом. Хэтэуэй, исполнившая роль Женщины-кошки в трилогии о Бэтмене, вспомнила, что режиссеру не нравится, когда во время работы актеры сидят на стульях. «Он рассуждает так: если на площадке есть стулья, люди будут на них сидеть, а если люди будут сидеть, то они не будут работать», — рассказала она.

По словам звезды, Нолан снимает «невероятные фильмы с точки зрения масштаба, амбиций, технического мастерства и эмоций». При этом его проекты всегда выходят в соответствии с графиком и заявленным бюджетом.

Хэтэуэй также отметила, что режиссер запрещает использовать телефоны во время работы. Джекман ответил, что его мнение разделяют и такие кинематографисты, как Даррен Аронофски и Дени Вильнев. Они считают, что девайсы нарушают особую атмосферу, которая царит на съемках картины.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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