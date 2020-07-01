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Риэлторы в США откажутся от названий комнат, оскорбляющих афроамериканцев

Риэлторы в США откажутся от названий комнат, оскорбляющих афроамериканцев

В штате Техас местные продавцы недвижимости вскоре перестанут использовать слово «хозяйский» в названиях ванных комнат и спален. Это, как считают бизнесмены, поможет избежать многозначительности и намеков на эпоху рабства.

Ассоциация риэлтеров Хьюстона рекомендовала продавцам не употреблять в рекламе и описании домов слово «хозяйский» (master, – англ.). Чаще всего это слово используют, чтобы обозначить основные спальную и ванную комнаты, отданные владельцам. Ассоциация, кроме того, обязалась отказаться от слова «хозяйский» на своем интернет-ресурсе, где выставлены предложения о продаже недвижимости, сообщает CNN.

К такому решению ассоциация пришла после того, как к руководителям обратились несколько продавцов. Они считали, что слово «хозяйский» может превратно толковаться некоторыми покупателями, поскольку отсылает к эпохе рабства в США. Тем не менее в ассоциации подчеркнули, что речи о запрете слова не идет. В случае необходимости продавцы могут использовать его в предложениях и в подписях к фотографиям.

Тем временем о схожих решениях заявили сразу несколько IT-компаний в США. Компании будут избавляться от традиционных для индустрии слов master и slave (подчиненный, раб – англ.) в меню своих приложений. И, кроме того, под запрет могут попасть названия «белый список» и «черный список». Хотя у инициативы есть противники. Они утверждают, что эти слова давно не воспринимаются потребителями как отсыл к рабовладению. А название «черный список», по мнению оппонентов, и вовсе возникло не США, а в Европе.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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