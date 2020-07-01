Россия требует расследовать угрозы в адрес дипломатов после статьи NYT

Лидия Мартынова

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту, в которой требует расследовать угрозы, поступающие в адрес российских дипломатов после того, как в американской прессе появилась статья о том, что Москва якобы договаривалась с движением «Талибан» (запрещено в России) об убийстве американских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Посол РФ Анатолий Антонов отмечает, что дипломаты не в первый раз получают угрозы, но сейчас возникла серьезная проблема. Например, в соцсетях появились угрозы «свести счеты с русскими».

Дипломат напомнил, что через Афганистан прошли миллионы солдат США, а многие американцы пострадали, потеряли близких и друзей.

«Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — рассказал Антонов.

Он исходит из того, что «американская сторона будет твердо выполнять свои обязательства в рамках Венской конвенции по защите дипломатических учреждений на своей территории».

При этом посол подчеркивает, что американские журналисты не обращались в посольство за комментариями.

«Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что распространенные ведущими СМИ утверждения — ложь. Без предъявления каких-либо доказательств Россию огульно обвиняют в несусветных грехах. Хотят создать у публики впечатление, что наша страна мешает США, их усилиям в борьбе с терроризмом. Заказчики информационной провокации даже не потрудились обратиться в посольство за пояснениями», — сказал Антонов.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что сообщения о попытках найма талибов для убийства американских военнослужащих в Афганистане не подтверждены американской разведкой.

Напомним, NYT напечатала статью с утверждением о том, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ), вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании. Белый дом и директор Национальной разведки США незамедлительно опровергли информацию, распространённую газетой со ссылкой на «осведомлённый источник».