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Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»

Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»Фото: Kevin Winter / Getty Images

Российский монтажер Игорь Литонинский получил приглашение вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего приглашение было разослано 819 приглашений деятелям искусства из 68 стран, которые «сделали свой существенный вклад в кинематограф». На счету Литонинского такие картины, как «Дылда», «Сталинград» и «9 рота». Всего монтажер поучаствовал в создании 29 фильмов и сериалов с 2004 года.

Помимо Литонинского, приглашение получили российские режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. Ранее сообщалось, что правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Согласно им, число представленных картин будет фиксированным: ровно десять.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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