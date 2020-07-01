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С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
. С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов.

Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Так, меньше всего тарифы вырастут в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В Пермском крае и Мурманской области рост составит три процента, в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областях, Ставропольском крае, Башкирии, Калмыкии и Мордовии — 3,6 процента.

В Петербурге тарифы вырастут на 3,8 процента, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1 процента. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на пять процентов, в Дагестане — на 5,2 процента, а в Кабардино-Балкарии — на 5,4 процента.


Самый большой рост тарифов запланирован в Чечне, там он составит 6,5 процента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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