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СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июля/ Радио Sputnik. Совбез ООН единогласно поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса.

В среду члены Совета Безопасности приняли соответствующую резолюцию.

"Совет безопасности поддержал сегодня призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию", – говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена, передает РИА Новости.


Генсек ООН Антониу Гутерреш 23 марта призвал к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Однако СБ никак не мог прийти к консенсусу по формулировкам резолюции. Основные противоречия разгорелись вокруг того, в каком ключе упоминать в резолюции роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом и упоминать ли вообще.


В итоговом тексте резолюции, который есть в распоряжении РИА Новости, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами.

Согласно документу, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах… и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.

В резолюции приводят исключение – общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусры"* , а также всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом безопасности.

* Террористическая организация, запрещенная в России

# В мире
По материалам: ria.ru

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