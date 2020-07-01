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Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию оценили

Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию оценилиФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Генеральный директор «Института развития интернета» (ИРИ) Антон Ключкин оценил систему электронного голосования по поправкам в Конституцию России как надежную. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам Ключкина, система показала себя очень достойно. Он рассказал, что систему испытывали еще до запуска, однако все учебные атаки она выдержала. «Также были попытки вывести ее из строя во время голосования, но они серьезно не повлияли на работу», — сообщил он.

Кроме того, Ключкин напомнил, что все, кто не проголосовал онлайн, смогут сделать это на участке. Он пояснил, что в этом случае председатель УИК должен проверить, действительно ли избиратель не голосовал. После этого выдача электронного бюллетеня блокируется, а избирателю выдают бумажный. «Таким образом, "задвоение" голосов избирателей онлайн и офлайн невозможно», — заверил специалист.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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