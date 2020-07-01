"Случился очередной приступ": жена Виктора Проскурина раскрыла, чем болел актер

Вадим Карасев

На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Жестокий романс". О причинах смерти Заслуженного артиста России рассказала "Комсомольской правде" его жена Ирина Хонда.

Виктор Проскурин скончался 30 июня в столичной больнице. Смерть любимого супруга шокировала его жену Ирину Хонду.



У Вити была хроническая обструктивная болезнь легких - ХОБЛ. Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение.

Как отмечается, от этой болезни легких умерли в свое время Олег Ефремов, Георгий Данелия и Игорь Кваша. Ирина Хонда также подтвердила, что у Виктора Проскурина была онкология.

У него действительно была онкология, но причина смерти не в этом. ХОБЛ - это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей.

Ирина Хонда уточнила, что у Виктора Проскурина не было коронавируса. По словам женщины, знаменитого актера отправили на ИВЛ, как только привезли в клинику.

"В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс", - рассказала Ирина Хонда.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина, после чего перешел в Московский театр Ленинского комсомола. Народная слава к актеру пришла, когда он исполнил роль Гены Ляпишева в картине "Большая перемена". Также Проскурин участвовал в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона

В 1982 году Виктору Проскурину присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России".

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