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Собянин: Вторая волна коронавируса в Москве маловероятна

Собянин: Вторая волна коронавируса в Москве маловероятна

Вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции в Москве маловероятна. Об этом сегодня, 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе общения с жителями в парке «Филатов луг» в Новой Москве.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что уже в сентябре начнется вакцинация:

«В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины».

Как сообщало ИА Newstes , за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки с 6 апреля, когда был 591 случай. Также в столице отмечен и один из наименьших темпов распространения инфекции в стране — 0,3%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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