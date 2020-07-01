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Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и лицемерии

Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и лицемерииФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на интервью ведущей Ксении Собчак с его бывшей соведущей Анной Шафран. В эфире YouTube-передачи «Соловьев LIVE» он припомнил негативные высказывания Собчак о детях и обвинил ее в двуличии и лицемерии.

«Ксения Анатольевна забыла. Давайте послушаем знаменитый диалог, который стал публичным. Чтобы было ясно, что когда из себя корчит девицу дама, которая такой не является», — отметил он. Соловьев включил запись личного телефонного разговора Собчак, в котором телеведущая называла детей «гаденышами».

Соловьев добавил, что про этот фрагмент личной беседы могла бы упомянуть и Шафран во время интервью с Собчак, но не стала этого делать, потому что она «добрый человек». Ведущая, подключившаяся к эфиру по видеосвязи, ответила, что в личной беседе она может обсуждать все и в любых выражениях. «То есть вы отстаиваете право на двуличие и лицемерие?» — спросил Соловьев. Собчак же заметила, что это «право на личное общение с любыми людьми». Ведущая также отметила, что в тот момент, когда была сделана запись, у нее не было ребенка и она публично заявляла, что является чайлд-фри.

Соловьев также спросил Собчак о ее отношении к религии. «Я человек верующий, но редко посещаю церковь. У меня сложная система взглядов, связанных с религией», — заметила ведущая. Соловьев возмутился тем, что Собчак при таких взглядах на христианство венчалась. «Это красивый обряд, который мне нравится своей красотой и тем, что он символизирует», — парировала ведущая.

Соловьев заключил, что ее версия христианства, «вежливо говоря, очень странная». «Она и есть странная, я не спорю с этим, не навязываю свои взгляды», — сообщила Собчак.

В конце апреля Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым на его YouTube-канале «Соловьев Live». Это произошло во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным. Собчак отключилась от эфира, когда они обменивались оскорблениями.

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По материалам: lenta.ru

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