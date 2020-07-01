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Соловьев прокомментировал приговор бывшему бухгалтеру «Седьмой студии»

Соловьев прокомментировал приговор бывшему бухгалтеру «Седьмой студии»Владимир СоловьевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал приговор бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, признанной виновной в мошенничестве. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

Соловьев обратил внимание, что несмотря на обвинительный приговор Масляеву освободили в зале суда. «Но "прогрессивную общественность" это уже не волнует... Ведь не из "тусовочки"», — написал он.

Мещанский суд Москвы назначил Нине Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии. После этого ее освободили в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.

Дело «Седьмой студии» началось с обысков и арестов в мае 2017 года. Проходившего по делу свидетелем худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали и поместили под домашний арест, после того, как Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы.

Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно. Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

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По материалам: lenta.ru

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