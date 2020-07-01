Специфика требований к курсовым и контрольным работам

Вадим Карасев

Качество полученных знаний в образовательных учреждениях с разной аккредитацией проверяется, прежде всего, благодаря текущим, итоговым формам оценивания. Очень часто на практике используют такие форматы, как контрольная, курсовая работа. Во время оценивания анализируется способность учащегося самостоятельно осваивать материал, раскрывать содержимое письменного исследования, грамотно формулировать мысли. При возникновении трудностей с выполнением заданий, написанием авторского проекта или просто в случае дефицита свободного времени можно обратиться за помощью в специализированный центр информационных услуг, который выполнит контрольные и курсовые работы на заказ в максимально короткий срок.

Основные требования к содержанию проверочных работ

Выполнение контрольной является компонентом самостоятельной работы студента, базируется на индивидуальном изучении учебных материалов, первоисточников. Главный посыл состоит в решении теоретической или практической задачи. Результат должен показать степень понимания, владения базой определенного курса. Контрольная работа всегда имеет поисковый, исследовательский или проблемный характер, но без выражения субъективного мнения, обзорного изложения.

Самые популярные формы проведения:

решение ситуационной задачи;

ответ на проблемный вопрос (он должен быть аргументированным);

практическое исследование;

составление документа в рамках конкретной ситуации с анализом.

Курсовая работа выполняется на завершающем этапе изучения дисциплины. Проект создают для того, чтобы закрепить теоретические знания, применить их на практике для решения задач, использовать изученные методики. Авторское исследование должно быть научным, объективным, не содержать плагиата. Разрешено включать фрагменты текстов других авторов, но обязательно с указанием данных публикации (их не должно быть больше 30%).

Структура и оформление: что важно учесть

Контрольная работа обязательно должна иметь титульный лист с данными студента, наименованием дисциплины, содержание, перечень литературы. При необходимости автор добавляет приложения. Задания оформляются согласно стандартным требованиям. Важно помнить, что перед стартом необходимо обязательно изучить методические рекомендации для самостоятельной работы по конкретному предмету. Контрольная должны быть информативной, определенной структуры, с пронумерованными страницами.

Оформление курсовой проводят на третьем этапе ее создания (после выбора направления исследования и его реализации). Основные структурные элементы:

титульный лист;

содержание;

введение;

указание разделов, подразделов;

выводы по разделам, заключение;

список использованных источников;

приложения.

Заголовки размещают в середине строки, печатают заглавными буквами без точки в конце и подчеркивания. Каждый структурный элемент помещен на новый лист. Объем может варьироваться, но в среднем составляет 30-35 страниц (приложения не учитываются).

Игнорирование требований к содержанию, оформлению контрольных, курсовых работ приводит к необходимости доработки, снижению оценки. В некоторых ситуациях резонно сэкономить силы, время, и получить квалифицированную помощь в информационных центрах, которые помогают в создании авторских научных проектов.

Источник: сайт www.univerest.ru