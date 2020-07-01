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Стало известно, чей голос звал Эльзу в "Холодном сердце 2"

Стало известно, чей голос звал Эльзу в "Холодном сердце 2"
Сценарист "Холодного сердца 2" Дженнифер Ли рассказала, чей голос зовет Эльзу и заставляет ее отправиться вместе с сестрой Анной и друзьями в Зачарованный лес, сообщает ScreenRant.

Истории создания мультфильма посвящен документальный фильм "Into the unknown: Making of frozen 2", размещенный на платформе Disney+.


"Мы все пришли к окончательному решению, чтобы наконец-то ответить на этот вопрос. Таинственный голос принадлежит маме Эльзы и Анны (королева Идуна. – Прим.ред.) ", – прокомментировала Дженнифер Ли.

По информации ScreenRant, ранее пользователи много спорили по этому поводу, пытаясь понять, кто может петь короткую мелодию "Ah ah ah ah". Некоторые предполагали, что таинственный голос принадлежит Эльзе или лесному духу. У создателей картины тоже сначала не было единого мнения.


стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили 1,325 миллиарда долларов,
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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