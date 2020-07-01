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Стало известно о жизни уральского монастыря после визита Собчак

Стало известно о жизни уральского монастыря после визита СобчакФото: Илья Питалев / РИА Новости

Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, рассказал о жизни монастыря после визита журналистки Ксении Собчак и ее съемочной группы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Могучева, схиигумен Сергий делает все, чтобы монастырь продолжал нормально существовать. Он отметил, что после инцидента с Собчак, вход в монастырь был ограничен, также усилены меры безопасности «во избежание провокаций со стороны дамы с сотрясением головного мозга».

«К отцу Сергию приезжают люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Они не хотят, чтобы на их личных трагедиях делали шоу. Поэтому монастырь ограничил доступ журналистов», — сказал он. Могучев призвал не путать монастырь и «Дом-2».

Днем 27 июня Собчак сообщила о нападении на нее и съемочную группу. Ведущая прибыла в Екатеринбург для съемок фильма о схиигумене Сергие (Романове), захватившем Среднеуральский женский монастырь. В связи с произошедшим участники съемок зафиксировали побои в травмпункте и написали заявление в полицию.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса.

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По материалам: lenta.ru

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