Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Сын россиянина Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, выпустил обращение к актеру, в котором сравнил происходящее с цирком и обвинил виновника аварии в том, что тот устраивает шоу.
Виталий Захаров начал обращение со слов "Михаил Ефремов убил моего отца". Он объяснил, что только сейчас собрался с мыслями для публичных комментариев.
По словам сына погибшего, лично он не получал ни извинений, ни предложений о поддержке. Он предположил, что все публичные заверения Ефремова, а также смерть его отца – "часть шоу".
В обращении Захаров-младший также опроверг, что адвокат Александр Добровинский представляет его интересы. Хотя юрист ранее и выступал от имени семьи Захарова, выяснилось, что он даже не выходил на связь с Виталием.
Как сообщал Ruposters, ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный намного больше переживает за погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова, чем родственники, устроившие "борьбу" за компенсации.
ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест.
Спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования. Ему грозит до 12 лет колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.