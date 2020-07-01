Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру

Вадим Карасев

Сын россиянина Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, выпустил обращение к актеру, в котором сравнил происходящее с цирком и обвинил виновника аварии в том, что тот устраивает шоу.

Виталий Захаров начал обращение со слов "Михаил Ефремов убил моего отца". Он объяснил, что только сейчас собрался с мыслями для публичных комментариев.

"Хочу ответить Михаилу Ефремову на его видеообращение, на так называемые извинения. Это он сделал публично, на четвертый день после аварии. Михаил Олегович, перед кем вы извиняетесь? Перед семьей, передо мной или перед публикой?"

По словам сына погибшего, лично он не получал ни извинений, ни предложений о поддержке. Он предположил, что все публичные заверения Ефремова, а также смерть его отца – "часть шоу".

В обращении Захаров-младший также опроверг, что адвокат Александр Добровинский представляет его интересы. Хотя юрист ранее и выступал от имени семьи Захарова, выяснилось, что он даже не выходил на связь с Виталием.

Как сообщал Ruposters, ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что его подзащитный намного больше переживает за погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова, чем родственники, устроившие "борьбу" за компенсации.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования. Ему грозит до 12 лет колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.