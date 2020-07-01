Тайная одержимость каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Вселенная таит в себе немало секретов, и Знаки Зодиака полны тайн и загадок. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, какую тайную одержимость скрывают представители каждого Знака.

Знак Зодиака может не только пролить свет на характер человека, но и раскрыть то, что он всеми силами старается скрыть. Наш гороскоп приоткроет завесу тайны и поможет узнать, чем одержимы Знаки Зодиака.

Овен

Самая вожделенная вещь для Овнов — победа. У них хорошо получается занимать во всем лидирующие позиции, вот только чаще всего это превращается в нездоровую одержимость. Они одержимы конкуренцией и готовы устраивать соревнования даже в скорости поедания домашнего ужина, лишь бы доказать свое превосходство.

Телец

Ни для кого не секрет, что Тельцы любят роскошь и дорогие вещи. Амбиции и решительность определенно являются плюсом, если необходимо построить карьеру и заработать много денег. Но в гонке за материальным успехом Тельцы могут совсем забыть о морали и этикете, если они руководствуются только своими желаниями.

Близнецы

Близнецы одержимы поиском своей родственной души. Причем не только в романтическом плане. Любая сильная связь имеет для них огромный смысл. Они ищут встречи с новыми людьми, так как хотят построить отношения, которые навсегда останутся в жизни. Но такой активный поиск чаще всего заканчивается неудачей.

Рак

Одержимость самого семейного Знака — конечно же, семья и благополучие близких людей. Раки положат все свои силы на то, чтобы в их семье царили любовь, мир, счастье и процветание. Если ради этого потребуется свернуть горы, высушить океаны, преступить закон, то они сделают и это. Семья и семейная жизнь — то, что заставляет Раков просыпаться по утрам.

Лев

Львы очень амбициозны, самоуверены и решительны, и больше всего в жизни им нужны слава и общественное признание. Но они не хотят устраивать соревнования и не терпят конкуренции. Львы уверены: все, что они делают, они делают лучше других. У них есть потребность в том, чтобы считать себя самым значимым человеком, куда бы они не пошли.

Дева

Жизнь представителей этого Знака вращается вокруг порядка, организации и дисциплины. Порядок в жизни, мыслях и делах — то, что Девы ценят больше всего в жизни, и если что-то или кто-то нарушает их идеально организованный мир, они превращаются в язвительного критика. Единственное, что успокаивает их и сохраняет в здравом уме, — это возможность держать все под чутким контролем.

Весы

Весы одержимы прекрасным, и они также питают страсть к всевозможным удовольствиям. Они пытаются окружить себя красотой, достичь идеала в своей жизни с помощью дорогих вещей, красивой одежды, шикарных автомобилей и незабываемого отдыха. Проблема в том, что чаще всего тяга к прекрасному становится наваждением, особенно когда Весы чрезмерно увлекаются покупками.

Скорпион

Скорпионы одержимы властью. Они хотят обладать властью во всех сферах жизни, начиная от собственного дома и заканчивая огромными корпорациями. Эти звездные интриганы не остановятся ни перед чем. Самая сильная навязчивая мысль Скорпионов — доказать окружающим, что они могут получить мировое господство.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы ценят свою независимость и не хотят с ней расставаться. Они настолько одержимы ей, что умудряются построить жизнь согласно своим желаниям, даже обзаведясь супругом и детьми. Стрельцы не пожалеют никого, кто покусится на их свободу и попробует ее отнять.

Козерог

Козероги одержимы собой и своей жизнью. По словам астрологов, представители этого Знака бывают очень эгоистичны. Они действительно заботятся больше о себе, чем о своих близких, потому что убеждены: если будут счастливы они, счастливыми станут и окружающие.

Водолей

В жизни Водолеев интересует только одно — новый опыт. В погоне за новизной, которая дарит острые ощущения, Водолеи готовы на все. Они часто выходят из зоны комфорта и пробуют все, что предлагает им жизнь.

Рыбы

Мечтательные Рыбы одержимы очень многим, но если выделять только одно, то это будет необходимость чувствовать себя нужными и значимыми для окружающих. Рыбы спешат на помощь всем, даже если их об этом не просят, — это помогает им ощущать себя незаменимыми и очень счастливыми людьми.