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Театр в Мадриде открывается социально дистанцированной "Травиатой"

Театр в Мадриде открывается социально дистанцированной "Травиатой"
. Королевский театр в Мадриде открывается 1 июля оперой "Травиата" Джузеппе Верди с учетом правил социального дистанцирования, сообщает The Guardian.

Хористы стоят на расстоянии двух метров и снимают маски только перед началом представления.


Дирижер находится за пластиковым экраном, также как и секция духовиков, остальные оркестранты играют в масках в полутора метрах друг от друга.


На сцену нанесены красные полосы, чтобы хористы и солисты понимали, где им можно стоять. Все движения участников представления отрепетированы так, чтобы они не приближались друг к другу.

Режиссеру Лео Кастальди пришлось немного изменить сценографию, чтобы избежать скоплений артистов.

"Эту оперу невозможно смотреть, не думая о том, что происходит сегодня в нашей жизни", — поделился он.

На спектакль и артисты, и зрители приходят значительно раньше, чем обычно, чтобы избежать толпы на входе и измерить температуру. Гостей руководство театра просит постоянно находиться в масках.


"Конечно, есть те, кто предпочитают сидеть сложа руки и ждать, когда мы вернемся к нормальной жизни. Но есть также театры, которые пытаются как-то адаптироваться к ситуации, в которой мы оказались", — пояснил Джоан Матабош, художественный руководитель театра.

Изначально "Травиата" должна была идти в мае и июле. Поскольку в ней занят небольшой оркестр, было принято решение поставить ее сейчас по новым нормам, "в том числе и для того, чтобы поддержать артистов, которые за последние пять месяцев не заработали ни цента", — добавил Матабош.

В Испании смертность от коронавируса – одна из самых высоких в Европе, но постепенно ситуация нормализуется.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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